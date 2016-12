Lola Bezerra: "Semejante mentira hacia mi persona no la voy a permitir"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Lola Bezerra se volcó contra los buscadores de Internet que la vinculan con sitios porno a través de una carta documento.La modelo, madre de Josefina, de un año, decidió presentar a los buscadores una advertencia legal para que dejen de relacionar su nombre con sitios para adultos.

"Los íntimo (a que) procedan a bloquear y eliminar de forma inmediata, y dentro del plazo de 48 horas, las menciones referidas a mi nombre en todos los archivos incorporados en el web site (correspondiente), que se relacionan con la pornografía, las trabajadoras del sexo y escorts sexuales", advierte Bezerra en el documento.





Primiciasya.com se comunicó en exclusiva con Lola quien explicó los motivos de su presentación formal vía carta documento.





"La verdad que me cansé que me expongan así. Una cosa es ver fotos sexies que las hacía cuando era más chica y otra cosa es ver mi nombre en pornografía, scorts y videos que no soy yo", contó.







Y destacó: "Ayer mandé las cartas documentos con mi abogado, el doctor Leguizamón, que me representa y ya tiene varios casos ganados en el tema".