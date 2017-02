Lola Bezerra: "No me copa estar con mi familia en la playa y todas con los pomelos al aire"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Lola Bezerra hace unos días se expresó en las redes sociales contra el topless en público de las mujeres.





Embed Perdon!! Soy super feminista y apoyo en todo a las mujeres, pero porq tengo q estar en la playa c mi hija y ver los pomelos de otra? Sigue — Lola Bezerra (@lolabezerra) 1 de febrero de 2017 Embed Anda a una playa nudista o una q permita eso, la libertad de uno termina cuando empieza los derechos del otro — Lola Bezerra (@lolabezerra) 1 de febrero de 2017 Embed No estoy en contra ni a favor, me parece que las mujeres podemos hacernos valer dsd otro lado https://t.co/rfhsGH7fCM — Lola Bezerra (@lolabezerra) 1 de febrero de 2017



Primiciasya.com se comunicó con la modelo quien fundamentó su postura sobre este tema que copó la opinión pública en las últimas horas.





"Mi opinión es como la puse en Twitter, que la libertad de uno termina cuando empieza los derechos de los demás. Me parece perfecto que las mujeres nos sintamos libres y orgullosas de nuestros cuerpos pero hay lugar para todo", comentó la rubia.







"Me salieron atacar que yo también tenía fotos en tetas. Sí las tengo, pero fueron en un estudio y siempre por algún trabajo. Si quiero andar en tetas hay playas para eso, por ejemplo las nudistas. Hay gente que le molesta y hay que respetar. Soy una persona con la cabeza súper abierta pero la verdad no me copa estar con mi familia en la playa y todas con los pomelos al aire: andá a una playa que estén todos igual y también esa persona se va a sentir más cómoda".





"Tuve la suerte de viajar mucho y afuera en las playas que hay topless o nudismo te avisan ¿Por qué? Porque es respeto si querés o no estar. Y no me parece que sea tener una mente retrógrada, al contrario, yo lo llamo buen gusto, hay lugar para cada cosa que uno quiera hacer", cerró Lola.