Loan, tras ser echado de un desfile: "Charlotte me asegura que no tuvo nada que ver"

Los escándalos entre Charlotte Caniggia y su novio Loan parecen no tener fin. En la noche del lunes, la pareja debía participar del tradicional desfile de los hermanos Vernucci, que se realiza todos los años en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, Loan no pudo participar. Según la versión que circuló, Charlotte habría advertido, a último momento, que si el cantante desfilaba, ella no lo haría.

Loan habló con PrimiciasYa.com y relató porque no pudo formar parte del evento: "Me echaron. Los Vernucci le pidieron a la seguridad que me saquen"

"Dijeron que si desfilaba, Charlotte se bajaba, pero ella me lo desmiente. Me sacaron con la seguridad, me echaron en realidad, pero no sé por pedido de quién", destacó.

"Fue algo muy feo, la seguridad me sacó muy violentamente. No sé quien armó todo esto", finalizó.