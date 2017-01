Loan no le hizo caso al Pájaro Caniggia y sigue con Charlotte

Cuando parecía que no va más la relación entre Charlotte Caniggia y Loan. Y todo tenía que ver con el ultimátum que recibió Charlotte Caniggia por parte de su padre.





Según contó Adrián Pallares en " Desayuno americano ", el exjugador habló con su hija y le dijo que si no la cortaba se volvía a Marbella con la familia.





Recordemos que la semana pasada, Alexander, el hermano de Charlotte, publicó en su cuenta de Twitter que su hermana tenía moretones.





Charlotte







Lo cierto es que en medio del escándalo, PrimiciasYa.com tuvo acceso a fuertes declaraciones que efectuó la rubia sobre lo que fue su polémica relación con Loan.







"Hasta acá llegué, el viernes y el sábado Loan tenía presencias, por lo menos eso había dicho en la tele. Es mentira que las tenia, estuvo todo el fin de semana en Carlos Paz. Quiere vivirme a mí, y yo soy bastante buena persona como pare seguir con esto. Vivía en mi casa, pago todo yo y no hacía nada", le confesó Charlotte a uno de sus hombres de seguridad.

"Me mandaba en todo, es muy celoso, me alejaba de todo el mundo y lo peor es que me maltrataba verbalmente todas las noches, siempre a la noche lo hace, me pelea siempre, no me dejaba salir, ni ir con nadie. Tenía que ir de casa al teatro y del teatro a casa", agregó.





loan 3.jpg







"Loan siempre me buscaba algo nuevo para discutir y pelearme, el solo quería hacerme sentir mal. Quería ser un mantenido, ni trabajar quería", aseguró.







"Yo ya no creo que me quiera, hace acting. Yo ya me convencí que no me quiere, solo busca fama y que lo mantenga", indicó.

Por último, Charlotte señaló: "Me contaron que sale con un hombre que maneja farmacias, uno que es millonario, que lo conoció gracias a su ex representante que le llevaba chicos lindos al empresario tipo onda Loan, y que el tipo ese es el que le pasaba plata a él".





Ahora, aparecen fotos de Loan en una localidad santafesina, Chañar Ladeado, junto a un amigo y a bordo de una terrible moto.





loan