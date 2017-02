Loan habló de unas llamativas marcas en su cuerpo

Tal vez para cuidarse del acoso de sus fans y otro tanto por las amenazas que asegura haber recibido, Loan tomó una decisión para resguardarse en su paso por Villa Carlos Paz: decidió contratar guardaespaldas, quienes lo acompañan permanentemente en su andar por las sierras cordobesas. De todos modos, ni la presencia de custodios parece haber sido suficiente para que el cantante sufriera dos evidentes y llamativas marcas (una en su rostro y otra en el brazo izquierdo) que él mismo no supo explicar cómo se produjeron.

"¿Qué marcas tengo?", preguntó Loan con una sonrisa cuando los periodistas de Infama e Intrusos le hicieron notar lo que parecían ser huellas de arañazos. "No, qué sé yo qué será. Yo voy a los boliches y las chicas se me tiran encima, me rasguñan. Es producto de eso, seguramente", afirmó, aunque sin sonar del todo convincente.

Las preguntas sobre estas marcas podrían ser una mera trivialidad si no fuera porque el propio cantante, buscando defenderse de las acusaciones de violento, aseguró que era Charlotte quien le pegaba.

Sobre la contratación de su guardaespaldas, explicó que lo están "cuidando, me siento protegido. Pueden evitar un montón de problemas que me pueden llegar a pasar. Además, he recibido alguna que otra amenaza. Entonces, estoy con ellos, que me cuidan, previenen y, a la vez, son testigos de lo que está pasando conmigo las 24 horas".

AméricaTV