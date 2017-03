Lizy Tagliani pasó gran parte de la noche buscando a su perrita extraviada

Lizy tuvo una noche larga ya que su perrita se le extravió y recién hoy por la mañana, con la claridad del día, pudo encontrarla.





"Me fui a comer a la casa de una amiga y la dejé afuera para que se quede jugando con todos los perros. Se ve que me quiso seguir, es muy chiquitita, y se escapó entre las maderitas del portón porque es muy chiquita", le relató Tagliani a PrimiciasYa.com.





Y agregó: "Cuando volví no la encontré, la vimos, y corre como una liebre, no la pudimos agarrar en toda la noche, me desperté a las 3 de la mañana, volví a buscarla y no la encontré".

Lo cierto es que la perrita apareció recién hoy a la mañana cuando Lizy se puso el despertador para salir nuevamente a rastrillar la zona.





