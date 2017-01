Lizy Tagliani: "Me agarraron de sorpresa estas cifras, me da mucha felicidad"

AADET emitió los primeros números oficiales de la temporada correspondientes a la ciudad de Mar del Plata de la semana del 26-12-16 al 1-1-17.

En ese período, por orden de recaudación, Lizy Tagliani resultó primera con su espectáculo "Liberate" en el Teatro América.

Segundo quedó "Casa Valentina", tercero "Bajo terapia" y cuarto Omar Suárez con "Cocodrilo, la revista".

Semana del 26-12-16 al 1-1-17

1- Lizy Tagliani - "Liberate" (Teatro América) con 3 funciones 2- "Casa Valentina" (Teatro Atlas) con 3 funciones 3- "Bajo terapia" (Teatro Atlas) con 2 funciones 4- "Cocodrilo, la revista" (Teatro Olympia) con 4 funciones





Primiciasya.com se comunicó con Lizy quien mostró su alegría por estos números: "Me agarró de sorpresa estas cifras. Me da mucha felicidad y me encanta. Por supuesto que lo disfruto mucho. No me quita el sueño, pero me gusta mucho. Es una sensación muy linda".





"También hubo un montón de factores que ayudaron para esto, la verdad que no me lo esperaba. Al venir yo jueves, viernes, sábados y domingos nada más, con el resto de los espectáculos corro con dos días de desventaja. Entonces no pensé nunca salir primera. Fue un gran arranque. También en Casa Valentina hubo una inundación el domingo y no pudo hacer función, eso también influyó. Fue un gran arranque pero hubo factores que también colaboraron para eso".





Y cerró: "El martes y miércoles que son los dos días que tienen de ventaja los demás espectáculos de ahora en adelante no me va a llevar al puesto número diez pero me va a correr del número uno".