Lizy Tagliani: "Estoy fascinada con Mike Amigorena y cada cosa que me dice me..."

Lizy Tagliani y Mike Amigorena son compañeros en "Quiero vivir a tu lado", la nueva novela que se emite por El Trece.

Se ve que forjaron un buen vínculo, a tal punto que compartieron un día de playa durante la semana pasada.

El ex novio de Mónica Antonópulos viajó a Mar del Plata exclusivamente para participar de uno de los programas de Mirtha Legrand. Por su parte, Tagliani está en "La Felíz" haciendo temporada.

En las fotos se los vio muy divertidos y sonriendo, aprovechando el tiempo libre que tienen para pasarlo juntos.

Lo cierto es que luego de que se difundieran las imágenes, comenzaron a surgir rumores de romance entre ellos. PrimiciasYa.com se contactó con Lizy quien aclaró cómo es su relación con Mike.

"Él fue el otro día al programa de Mirtha y vino al teatro a verme. Después lo invité a que hagamos un día de playa y la pasamos muy bien. Nos divertimos y la pasamos bárbaro junto a un grupo de amigos. Yo nunca me había metido al mar y me metí con él", contó.

Y agregó: "Pero de acá a un romance con Mike, ¡es una locura por favor!. Estoy fascinada con Mike y cada cosa que me dice me vuelve loca. Es una persona muy inteligente y me gusta como habla. Es pura admiración. Es una persona muy divertida. Y si quisiéramos ir de trampa no iríamos a la playa delante de todo el mundo".