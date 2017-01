Lizy Tagliani denunció que no la dejaron entrar a un boliche de Mar del Plata

Lizy Tagliani denunció públicamente discriminaron en un boliche y que le prohibieron el ingreso a ese local bailable.





"No me dejaron entrar a Bruto, una disco de moda de Mar del Plata. Hace años que no pasaba un momento así. Bueno, nadie está exento", escribió la actriz y humorista en su cuenta de Twitter.





El episodio ocurrió en la madrugada de este sábado y Lizy, que atraviesa su mejor momento laboral en teatro y ficción a la vez, no dudó en contarlo.





"A dormir... que descansen", expresó luego, ya seguramente con menos fastidio por lo vivido.





Y aclaró a la mañana siguiente: "No lo tomé como discriminación fue rara la explicación pero convincente... yo me di vuelta y me fui".