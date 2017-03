Lizy Tagliani: "Con Federico por ahora estamos distanciados, sólo lo acompaño como persona"

A días del episodio del episodio policial por el que detuvieron a su ex novio Federico de Nichilo, PrimicasYa.com dialogó en exclusiva con Lizy Tagliani



La humorista dejó en claro que por el momento está distanciada de él: "Mi relación con Federico por ahora estamos distanciados, sólo lo acompaño como persona, quiero ayudarlo. Para que volvamos a ser pareja, tanto si yo tengo ganas de seguir con él, y él tiene ganas de seguir conmigo, va a terner que ser en un futuro después de que sane su cabeza y sepa bien qué es lo que quiere".





Además habló de su enojo por la nota que puso al aire el programa "Infama" con la palabra de Jorge, su papá del corazón.







"No me molesta lo que diga Jorge. Sé lo que va a decir de mí porque tiene puro amor conmigo. Lo único que me molestó es que vayan a buscarlo. Es un hombre de 80 años, con dos operaciones, enfermo, que lo mejor posible y trató de hacerlo feliz. Que lo busquen después de que yo hablé por todos los programas y contesté todo... En definitiva tampoco él tiene porqué estar metido en esto, no me parece. Si alguien tiene un problema gigante no se me ocurriría ir a molestar a su mamá para sacarle información".





"Por eso me gusta que quede claro que no me enoja lo que diga Jorge, me enojan que lo vayan a buscar porque no es necesario porque yo contesto todo. La única forma que esto se arregla es que ellos vuelvan a la casa de Jorge a saludarlo, que lo saquen en cámara, y pedir las disculpas correspondientes", añadió.





Y cerró: "Claramente no fueron a buscar lo que él piensa de mí o lo que vivimos juntos durante todo el tiempo que él estuvo con mi mamá, ellos fueron a buscar a ver qué más podían decir de Federico que yo no haya dicho y él nada tiene que ver con Federico".