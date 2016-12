Liliana Parodi calificÃ³ a los panelista de Intratables: Â¡MirÃ¡ lo que dijo de Brancatelli!

En el último programa en vivo del año, Intratables tuvo como invitada especial a Liliana Parodi, gerente de programación de América TV, quien hizo un balance de lo que fue este 2016 para el canal y luego se animó a una suerte de ping pong en el que debía calificar a cada uno de los componentes estables del programa. Y en ese rubro, Diego Brancatelli se llevó una de las menciones especiales.

"En América, en términos de resultados, números y rating, ha sido muy positivo. Seguimos estando en el lugar en el que estuvimos los últimos cuatro años, los programas han funcionado bien y hemos tenido trabajo, que es lo básico. Lo que defendemos todos nosotros siempre es el trabajo. Todo eso sigue siendo tan positivo como cada año", señaló Parodi en un mano a mano con Santiago del Moro.

Ya en el ámbito de la realidad que se vive en la Argentina, reconoció que le duele "un país que tiene las noticias de todo esto que nos pasó en los últimos días".

Posteriormente, invitada por Santiago, se animó a ponerle un puntaje a los panelistas que están desde la primera hora en Intratables. Y así como calificó con un "10" a Jonatan Viale, y destacó las cualidades de Carlos Campolongo y Débora Plager, aseguró que el programa no sería lo que es sin Diego Brancatelli.

"Me preguntan todo el tiempo por él. Y yo digo lo que le digo a todo el mundo, aunque mucha gente se enoja conmigo y no entiende: Intratables sin Brancatelli no sería Intratables", señaló Parodi. Y si bien reconoció que "muchas veces me dan ganas de llegar al estudio y matarlo", aseguró que "es un 10 igual".