Leonel, de Despedida de Solteros: "La decisión que tomó Sofía fue sorpresiva y no me cayó bien"

Esta semana, por decisión propia, Sofía y Leonel se convirtieron en la tercera pareja eliminada de Despedida de Solteros (Telefe). Ella fue quien dio por finalizada su participación en el reality y, como indica el reglamento, su novio también debió irse.

La chica ya no podía con la situación porque extrañaba demasiado a su hijo, fruto de una relación anterior, y quiso abandonar el programa conducido por Marley y Carina Zampini.

Leonel, su novio, no estaba de acuerdo y quería continuar en el juego. En diálogo con PrimiciasYa.com, manifestó: "La decisión de Sofi fue sorpresiva para mí, no pensé que la iba a tomar tan de prisa. Los planes de casamiento siguen estando, nos vamos a casar y vamos a tener nuestra casa obviamente. No me cayó bien la decisión que tomó ella pero bueno siempre apoyándola".

"No hubo ninguna discusión sobre el tema y si estamos muy tristes y arrepentidos por la decisión que tomó. Ella lo que más le pesaba era estar lejos de su hijo. Ella pensaba que él la extrañaba o la necesitaba", añadió.

"Igual esto no nos afectó en la pareja y no provocó ninguna crisis. Seguiremos como siempre. La idea ahora es retomar nuestras vidas y veremos qué surge tras el paso por Despedida. Nos gustaría seguir en los medios si es que se da algo", indicó Leonel.