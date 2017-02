"Leo tuvo dos episodios similares y su ex mujer lo reanimó"

Amigo durante 15 años de la pareja que el humorista supo conformar con Raquel Bermúdez , el manager Jorge Zonzini es una de las personas que más conocía a Leo Rosenwasser , fallecido esta madrugada de un paro cardiorrespiratorio. Por ese motivo, este viernes se hizo presente en Intrusos para referirse a la figura de su ex amigo y revelar, entre otras cosas, que dos veces había padecido situaciones similares y que fue su ex esposa quien le salvó la vida en ese entonces.





"Tuvo dos episodios similares. Cuando la madre de sus hijos decía 'paren, yo trabajé y me ocupé de él', estaba tirando un mensaje subliminal que hasta en esos dos episodios hizo lo que debía hacer, que era reanimarlo", contó Zonzini, que de ese modo recordó el paso de Raquel Bermúdez por Intrusos, cuando acusó a Rosenwasser de violencia de género.





Por otro lado, el manager reveló que el ex VideoMatch atravesó de muy mala manera la etapa de declive de su carrera. "Lo vivía muy mal, obviamente. Su sentido de frustración era fuerte. Eso generaba algunas broncas con el sistema, con los medios. Y de repente, podía compartir con algunos pares ciertas circunstancias, pero siempre surgía el 'y por qué no me vuelven a dar una oportunidad a mí'".





"En las charlas que tuvimos, en mi función de manager, lo que le planteaba es que él no había podido reinventarse. La cámara oculta era un boom hace 20 años, pero ya después empezó a tener hasta mitos, como que se terminó porque un día le pusieron una valija a un viejito con 100 kilos y se murió", agregó Zonzini.





"Después intentó algunas producciones independientes para ver si la pegaba. Y pareció que se daba cuando se produjo ese suceso lamentable de lo del hijo de Pierri (una entrevista en la que el hijo del abogado asegura que Jorge Mangeri había asesinado a Ángeles Rawson). Ahí estuvo de nuevo en todos los programas hablando del hecho, pero se disipó", recordó.