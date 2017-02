Leo Rosenwasser en llamas con Laura Ubfal: "Es agresiva y violenta"

Embed LAURA UFAL DE CUARTA !!!! — LEO ROSENWASSER (@LeoConectado) 6 de febrero de 2017



Primiciasya.com se comunicó con Leo quien se mostró indignado con la periodista: "Laura Ubfal es agresiva y violenta. Dudo que sea periodista y si lo es es de cuarta. Es realmente lo que pienso de ella".







"Estoy podrido ya de la hipocresía de este país. Se cree que puede dar lecciones de la vida en la televisión. Me molesta la gente hipócrita y con mala intención y sin conocerme y sin pruebas y porque está jugando en la televisión. En la televisión hay que acreditar lo que se dice, no se puede decir cualquier cosa y ella lo hace. Tengo mucha bronca porque tiene cámara y yo no y siempre va a ganar hasta cierto límite".





"Me gustaría que camine conmigo por la calle para ver lo que dice la gente de ella y de todo lo que pasó la semana pasada. Interrumpiendo y acusándome de cosas que nunca vio y no tiene pruebas de nada. Fue muy fuerte el cruce", agregó enardecido Leo.





"Mi enojo es fundamentalmente con ella. No pasó nada puntual más que mala onda y mala leche acusándome de cosas que nunca tuvo pruebas. Fue una entrevista mal intensionada donde no me dejó hablar y me acusó", cerró.