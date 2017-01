Leo Rosenwasser: "He dicho cosas mucho más fuertes y no se generó esto"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Leo Rosenwasser , que integró el staff de Marcelo Tinelli en "VideoMatch" hace muchos años, mostró una imagen que levantó comentarios en Twitter. En la misma se puede ver al humorista y conductor junto a su actual pareja posando sin ropa.





Embed DONDE ESTA ESCRITO QUE UNO TIENE QUE VIVIR SUFRIENDO Y NO PUEDE SEPARARSE Y VOLVER A EMPEZAR ? pic.twitter.com/gTsTkQ7lxL — LEO ROSENWASSER (@LeoConectado) 16 de enero de 2017



Primiciasya.com se comunicó con el humorista y conductor quien explicó su actual situación sentimental después de separarse de su mujer.







"Después de veinte años me separé y divorcié. El divorcio recién salió hace dos meses y la separación fue en abril del año pasado. Encontré una relación que me hace muy bien. Es mucho más joven que yo. La foto no muestra nada. Si sabía que iba a tener tanta repercusión me ponía en bolas. La foto no muestra nada, soy un hombre grande y pensé que no iba a pasar nada. Estamos abrazados en una cama".



"Estoy blanqueando la relación de alguna manera, no lo sabe todo el mundo y estoy disfrutando. Los últimos tres años de matrimonio fueron muy malos. Todos tenemos derecho a ser felices, ¿dónde está escrito que uno no puede ser feliz a los 60?", expresó el ex "VideoMatch".

"Es una cuenta que se lee, soy un provocador, pero he dicho cosas mucho más fuertes y no se generó esto, no me parece nada sorprendente. Naturalizamos la violencia de género, el choreo, la injusticia... Te matan por un celular y nadie hace nada, ni este gobierno ni el anterior, y nos acostumbramos a vivir con todo esto... Y nos llama la atención la foto de una pareja de gente común abrazada a una cama desde el amor, por ahí conseguiríamos más cosas si nos preocupáramos por lo otro", fundamentó Leo.



"Estoy divorciado y en una relación con Valeria. Voy para adelante, estoy enamorado y muy bien. No tengo mucho más tiempo para permitirme para el amor", cerró.