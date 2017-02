Le tiró onda a su novio y la fue a buscar de una: "Fijate con quién te metés"

Una de las participantes, Karen, increpó a Ángeles por supuesto coqueteo de ésta con Alan, el novio de Karen.





"Me acaban de mostrar un tape donde lo estás calentando a Alan, te dejaste alzar por él. Me enoja eso así que fijate cómo te ubicás. Lo que te vengo a dejar en claro es, fijate con quién te metés. Yo tengo confianza en Alan pero soy celosa e impulsiva, y hay cosas que me molestan. Yo sólo te pido que te ubiques un poquito", comenzó su descargo Karen.





Angie no se quedó callada y replicó: "Yo voy a ser cómo soy. Nadie me va a decir cómo manejarme en el juego. Si hubiera querido hacer algo, ya lo hubiese hecho... que no te quepa la menor duda. Date cuenta que tu novio es un pibe que es jodón, chistoso, gracioso y que él es así. Yo sé muy bien lo que soy y no me interesa seguir hablando con vos".





Para cerrar, Karen fue al hueso: "Para mí, sos una desubicada Angie. Disculpame que te lo diga pero te lo digo en la cara. Acordate que están en placa y que quedaste como una zorra delante de todo el país... disculpame las palabras. Es una falta de respeto. Te vengo a pedir que no te acerques más a mi novio, ni para un hola. Si se te acerca lo sacás. Es así esto".





El video de lo ocurrido, acá:

