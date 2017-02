Laurita, tras pasar la noche con Fede Bal: "Me hago cargo"

Este miércoles, el ciclo "Los Ángeles de la mañana" se mostraron imágenes de la larga visita de Laurita Fernández al departamento de Federico Bal.

"Hoy confirmamos el romance entre Laurita Fernández y Federico Bal, no tenemos la confirmación de palabra, pero tenemos las pruebas", así contó Ángel De Brito.

El conductor dio detalles del momento donde Laurita visitó a Fede el lunes a la tarde y estuvieron juntos haciéndose el aguante.

Ella estacionó el auto a la vuelta de la casa de Fede y al otro día él le usó el auto para ir al aeropuerto para volver a Villa Carlos Paz.

Más tarde, consultada sobre esa filmación en El Diario de Mariana, Laurita volvió a gambetar la situación: "No hay ningún romance, es lo que vieron, ni más ni menos. Pero sí quiero aclarar que lo que pasó sucedió ahora y no hace un año. Si hace un año no apareció ni una imagen y ahora sí es porque pasó ahora, y yo me hago cargo, no tengo problema", dijo la rubia.

