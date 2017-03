Laurita Fernández: "No estoy híper enamorada de Fede"

Algunos podrán tildarla de fría, otros dirán que solamente es prudente y, seguramente, otros tantos fruncirán el ceño como cuando se escucha algo que resulta incómodo. Lo concreto es que Laurita Fernández, al ser consultada sobre su flamante amor con Federico Bal, se sinceró en una entrevista con Intrusos y reconoció que no está "híper enamorada".

"Le preguntamos a él si estaba enamorado y dijo 'sí, muy'. Y vos no contestaste", le planteó Alejandro Guatti, reportero del programa de Jorge Rial. "Porque sería irreal que te diga que estoy híper enamorada", respondió la bailarina, quien ante la insistencia de Guatti sobre el sentimiento de Fede, agregó: "Él va a otros tiempos, con otra intensidad. Y está desde el verano diciendo que le pasan cosas y demás y está buenísimo. Yo soy como más dura".

Las palabras de Laurita sorprendieron de algún modo al reportero, que le repreguntó a la rubia si le estaba poniendo un freno al romance. "No, no, cero freno. A mí me cuesta más abrirme, enamorarme o engancharme. Entonces, como que tal vez tenga otros tiempos. Pero no quiere decir que no lo quiera y que no me encante compartir tiempo con él", aseguró.

Al margen, para los escépticos o malpensados, la novia de Fede Bal contó que ya tuvo un encuentro en persona con Carmen Barbieri, la madre del actor. "Buena onda, me hizo un café. Divina", contó. De todos modos, ¿qué pensará Carmen ahora sobre los dichos de su nuera?

Embed