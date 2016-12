¿Laurita Fernández negó o confirmó la relación con Fede Bal?

Este martes, Laurita Fernández salió a dar explicaciones por las fotos que se difundieron y que generaron un gran revuelo tras mostrarla muy pegada en un boliche a Fede Bal, con quien la vinculan desde hace meses, luego de que la bailarina se separara de Federico Hoppe, su ex novio y productor de ShowMatch.

Por la noche, la rubia habló en el Bailando pero su declaración dejó más dudas que certezas.

"Antes evitaba lugares donde él podía estar pero hoy por hoy no tengo problema en cruzarlo, bailamos y eso no quiere decir que estemos juntos. Estoy sola y estoy bien así. Y él está bien así, no hace falta dar un paso más en la relación que tenemos. No tengo que rendirle cuentas a nadie", dijo Laurita.

Luego de que Tinelli le señalara que aquella declaración había sonado "rara", la bailarina respondió: "Empezamos siendo compañeros artísticos de baile y la relación fue evolucionando. Hace dos años que trabajamos todos los días, está buenísimo compartir cosas extra laborales".

"Por más que digamos lo que digamos van a decir 'no dicen la verdad'. Tenemos esa química que nos hizo salir campeones el año pasado y consagrarnos en un dúo de show muy efectivo y entonces podemos ir a bailar. Al romper esa barrera del pudor podemos ir a bailar un tema. De golpe sueña uno que bailamos y decimos 'bailémoslo' y la gente dice 'están re juntos'", tiró Fede.

Además, Tinelli no dejó pasar la polémica generada por el nuevo tatuaje de Bal: "¿A qué se debe la boca roja?", le preguntó el animador: "Porque es lo primero que le veo a una mujer y lo que más me gusta. No fui con una imagen, busqué una en Internet, salió, esa, me pareció carnosa y me gustó. Pero no fue por nadie".

"Algunos dijeron que fue por mi ex, imaginate el delirio. Ya está. Lo vi por las redes y la verdad es que no, no pasa por ahí", remarcó más tarde.

