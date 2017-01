Laurita Fernández: "Lo nuestro con Fede creció en el tiempo"

La confesión que Federico Bal disparó días atrás en Intrusos al manifestar su amor por Laurita Fernández, no vio la devolución que todos esperábamos cuando sospechamos que luego de la sentida declaración del morocho, vendría el blanqueo o un anuncio del romance que no fue.

Esta semana, la bailarina protagonizó la portada de la revista Gente y, por supuesto, dialogó con la publicación sobre el tema de sus sentimientos y actual estado civil.

"Estoy sola... ¡y me encanta! Me gustó redescubrirme soltera. Con Fede (Hoppe) viví cuatro años de idas y vueltas. Me recontra enamoré de él y fue fuerte cerrar el ciclo. Me quedó como un hermoso recuerdo", reveló Laurita.

"No soy enamoradiza, pero sí, tengo ganas. ¿Quién no? Es el estado más lindo. Te potencia. Pero no quiero ponerme de novia. Quienes no me conocen creen que soy fría. En realidad, me cuesta hablar de sentimientos. No me gusta profundizar en el tema, me da pudor. Aunque en la intimidad soy muy demostrativa", agregó luego.

Más tarde, habló sobre su relación con Fede Bal: "Lo nuestro creció en el tiempo. Lo quiero mucho, y sé que él también. Hasta lo hizo público... Pero hoy no imagino una relación de pareja con él. No sé cómo seríamos. ¡Tal vez duraríamos un mes! Una cosa es llevarse bien trabajando, y otra el amor. Últimamente estuvimos muy abrumados... Yo no planifico: dejo fluir. Mientras, me rodeo de personas que me hacen feliz".

Cuando le preguntaron si le gustaba sentirse halagada por él, la bailarina contestó positivamente: "Sí... por más que me muestre dura o fría. Me cuesta mucho enamorarme. No soy Susanita, que quiere casarse y tener hijos. En mi vida no tuve muchos novios. Sólo formalizo si estoy enamorada: no pierdo el tiempo. Y a una relación hay que dedicarle tiempo. Yo prefiero poner la libido en otras cosas. Además, soy obse con mi laburo", avisó.

"Si me pongo de novia, es porque me pasa algo en el cuerpo. Y creo que para que haya amor de pareja tiene que haber cariño, humor, admiración, mucha piel, respeto y confianza. Yo no le digo 'te amo' a cualquiera", concluyó Laurita.