Laurita Fernández le apuntó al entorno de Hoppe por las críticas que recibe

En medio de la cantidad de rumores sobre una relación entre Federico Bal Laurita Fernández , la rubia salió a hablar y castigó a su ex pareja, Federico Hoppe , productor de "ShowMatch".





Ante las acusaciones que recibe, Laurita se defendió: "Las mujeres que me atacaron son sus amigas o gente cercana a él; no puedo hacer nada, pero está todo a la vista" , aseguró la rubia en diálogo con el ciclo radial Moskita Muerta.





En ese sentido, indicó: "No salieron todas mis amigas a defenderme en televisión porque yo no tengo empleados que me salgan a defender. Él siempre se comportó de la mejor manera y fue recontra profesional, nunca se mezcló lo laboral con lo personal".





Y aclaró sobre las acusaciones que recibió: "Tiene que ver con muchos amiguismos y gente cercana a mi ex. Tiene que ver con que salí con alguien del medio, que es una gran persona pero que también tiene poder, y entonces es obvio que va a haber mucha gente que va a salir a su favor; porque lo quieren, por obsecuencia o por la razón que sea".