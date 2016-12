Laurita Fernández, tras las fotos con Fede Bal: "Dejé de quedarme en casa llorando"

En "Los ángeles de la mañana", Ángel De Brito mostró imágenes en las que se veían a Federico Bal y Laurita Fernández en una disco, muy acaramelados.

Tras describir otros acercamientos que hubo entre ellos durante el finde largo, el periodista relató lo sucedido entre el morocho y la rubia en el boliche: "Bailaron y la situación se fue como calentando. En la segunda imagen, Fede ya había subido la manito que estaba abajo a la carita. Tenemos otra, en la que se lo ve hablándole al oído y en la que está Laurita con la gorra de Fede".

Este martes, tras los nuevos rumores instalados, la ex pareja de Federico Hoppe publicó una carta en Twitter, en donde la blonda realiza un descargo bastante agudo:

"Tengo 25 años. Trabajo de lo que amo, gracias a Dios, pero lo único que hacía era enfocarme en el laburo. Después de mi última separación, hace un tiempo dejé de quedarme en casa llorando y empecé a salir con amigos, a divertirme, a relajarme, como cualquier chica de mi edad. Y si estoy en un lugar y suena el tema que bailamos en ShowMatch, y nos pintó bailar coreo en el boliche y reírnos un rato con Fede Bal, y me critican por eso, háganlo. No nos besamos ni nada similar. Pero sí cuando nos vimos, bailamos fuera del contexto laboral y nos re divertimos. Y no me voy a esconder o dejar de hacer lo que siento por el qué dirán", continuó.

"Y si hoy quisiera salir con él o con otro, es ridículo que emitan un juicio de valor sobre nuestra persona y sobre todo lo que pasamos este año, porque NADA tiene que ver con el presente", agregó.

"Por cierto, aprovecho para reafirmar que no estoy con Fede, ni con Pepe -mi amigo- ni estoy saliendo con nadie. Estoy sola, hace más de 8 meses ya, y por lo pronto tengo planes de seguir así. Gracias a todos los que me escriben deseándome que sea feliz. Fue un año difícil, pero estoy en vías de serlo. Y, por sobre todo, estoy bien conmigo misma. ¡Gracias!".

(Foto portada: Clarín)