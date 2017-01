Laurita Fernández: "Fede no me propuso ocupar otro rol en su vida"

Cuando muchos aguardaban una respuesta en la misma sintonía, Laurita Fernández dejó desconcertados a todos al ponerle un signo de interrogación al presunto romance con Federico Bal el día después de que el actor blanqueara sus sentimientos hacia ella. Aunque mismo afirmó que hoy no existe "un sí o un no", aseguró que no piensa en él más que como un amigo. ¿Juega a la distraída?

"Él siempre me expresó que me quiere. O lo demostró cuidándome o con el respeto que siempre me tuvo. ¿Si me dijo que me quiere? Sí, que me quiere mucho, que soy súper importante. Y también lo es para mí", señaló inicialmente Laurita al ser consultada sobre los dichos de Fede, quien 24 horas antes reconoció que le "pasaban cosas" con su compañera del Bailando.

"No somos pareja. Hoy somos más que compañeros, no sé cómo decirte. Es alguien a quien realmente quiero mucho. Y estoy bien y me hace bien", señaló después, algo más ambigua.

Sin embargo, al ser consultada directamente sobre si observó alguna vez a Federico como hombre y no como amigo, Laurita fue más terminante. "Tal vez nunca me lo permití en todo el año que pasó. No pienso hoy en que él ocupe otro rol en mi vida. Tampoco me lo propuso", afirmó.

"¿Si me gustaría de novio? Son cosas que se sienten y se viven. No lo voy a pensar ni proyectar. Ni por sí o por no", respondió, en otra respuesta por demás enigmática.