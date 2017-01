Laura Ubfal habló de la polémica imitación que le hacen en el programa de Santiago del Moro

Laura Ubfal, periodista y panelista de "PrimiciasYa sobre la imitación que le realiza Nacho Bulián en La 100, en el ciclo que conduce Santiago del Moro. periodista y panelista de " Desayuno Americano ", habló consobre laen La 100, en el ciclo que conduce Santiago del Moro.





El personaje que interpreta Bulián se llama "Loli" y tiene siempre las primicias del espectáculo. La voz y el estilo es una clara parodia de Ubfal, que dijo al respecto: "Me encanta, lo amo a Nacho, me imita de hace más de un año. Es genial, en un principio se llamaba Lauri, no me molesta en absoluto".

Embed #ElClubDelMoro @la100fm a partir de mañana, todos los sábados de 6 a 9 podés escuchar lo mejor de la semana

"Me parece divertidísimo, siempre es la que compite por las primicias, es la que le copian todo... Él es un genio del humor televisivo y radial", comentó la mujer que informa sobre la colonia artística hace muchos años.





Cuando empezaron no me consultaron pero yo trabajaba con él, me fue escuchando y fue tomando cosas mías. Me han imitado en Showmatch... Sos alguien cuando te imitan. Es porque la gente te conoce". Para completar, detalló: "





Videoentrevista por Nahuel Torterolo - @NahuelTorterolo