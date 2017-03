Laura Miller: "Tengo 58 amenazas de los K; dicen que me van a hacer boleta"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Llega un momento que te cansa la impunidad que hay en este país. Uno escribe en su red social, una forma de pensar que es la de muchos. Hay gente que no dice nada para quedar bien con Dios y con el diablo. Yo además de ser aristas soy ciudadana, trabajo desde de los 8 años. Tengo todo el derecho a decir lo que siento de mi país", expresó la cantante.







"Escribo algo en mi Facebook personal y salen a decirme de todo. Tengo 58 amenazas de los K. A la noche tengo un show en Pilar y ya dicen que me van a hacer boleta. Obviamente todo lo tiene mi abogado".





"Después del primer día de cortes en la ciudad, que fue caótico, recibí amanazas hasta las 4 de la mañana. Y seguían. Para cortar la discusión se me ocurrió hacer eso (la foto). No voy a discutir más con ninguna de esa gente, esa es su forma de actuar, si no pensás como ellos te querían cagar a trompadas, ya lo vivimos doce años", fundamentó.





Y aclaró: "Se acabó eso. Los argentinos abrimos los ojos. E insisto, fueron cortes políticos para aislar la ciudad. No podía salir a trabajar. Entiendo el derecho a protestar pero no se puede ir hasta el límite de hacer cincuenta cortes en un día. Yo también tengo derecho de circular por mi ciudad. Lo que puse en mi Facebook fue un hartazgo que sentimos muchos argentinos y recibí más apoyo que amenazas".







"No me pueden amenazar de muerte porque pienso distinto a ellos. Lo terminé así porque ya no daba para más. Digo lo que quiero porque tengo el derecho de hacerlo, algo que durante doce años no pudimos hacer. Y aclaro que no soy Macrista, quiero que a mi país le vaya bien y con esta gente nunca nos va a ir bien".