Las declaraciones de Pampita tras la escandalosa noche que vivió en el Bailando

El lunes por la noche, tras un primer cruce con Lizy Tagliani, la jurado de ShowMatch estalló en una crisis que finalizó con serias demandas hacia Marcelo Tinelli.

"La verdad no me merezco este lugar que me están poniendo. Vos lo sabés muy bien y sos hombre y tenés que defender a una mujer a la que atacan cinco personas todo el tiempo", disparó la modelo al conductor.

Pero este martes, ya más calmada, la morocha dialogó sobre lo ocurrido con Este es el Show "No sabía que se iban a seguir explayando sobre el tema del otro día, me tomó por sorpresa", expresó.

Y siguió: "No se puede con una cámara enfocándote la cara todo el tiempo para ver si hacés un gesto, si mirás para otro lado. Exploté por todo, fue re incómodo para mí".

Luego, se refirió a su cruce con Lizy Tagliani: "No le hice nada a nadie, no agarré el micrófono en toda la noche. No tengo ganas de que me sigan bardeando. No quería que me metan en quilombos con los que no tengo nada que ver, no quiero. Que no me busquen porque no me van a encontrar, no tengo ganas".

Finalmente, Pampita negó que fuera a bajarse de ShowMatch: "No voy a renunciar, nunca lo hice en ningún trabajo".