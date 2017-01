Lali Espósito: Reflexiones de Fin de Año

En uno de sus años más movidos y exitosos en cuanto a lo laboral y con nuevas experiencias y algunas desilusiones en lo amoroso, Lali Espósito se volcó a Instagram para desearle felicidad a sus seguidores, aunque también, aprovechó para tirar algún que otro palito para quienes "golpean con sus palabras", según escribió en la red.

"El 2016 fue un gran año y sin todas las personas que estan conmigo en lo profesional y personal no hubiera sido así. Crecí, aprendí, entendí, mejoré, me divertí, escribí cuadernos enteros, lloré, sufrí, me defendí, me valoré, me liberé de lo malo, abracé lo bueno, confié, la pasé increíble y sobre todo ahora SOY más yo que antes", dice uno de los párrafos del extenso mensaje que la artista le dedicó a sus fans.

"Sé que el año que viene va a ser INCREÍBLE. Voy a trabajar para eso y para todas esas personas que me quieren valoran y siguen. También para aquellos que aún no me conocen! A quienes critican, hablan sin tener ni idea, golpean con sus palabras, mienten, usan y proyectan sobre otros y se manejan desde la violencia les deseo amor y buenas energías. BOOMERANG bb's! GRACIAS a mi equipo de trabajo tan hermoso" escribió Lali, sin dar nombres.