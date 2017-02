Â¡Lady Gaga engaÃ±Ã³ al mundo entero en su show del Super Bowl!

Mucho fue lo que se rumoreó sobre el show del Medio Tiempo de Lady Gaga en el Super Bowl LI, y es que desde hace semanas muchos aseguraban que la diva pop quería hacer una entrada triunfal que dejara a todos con la boca abierto, y por eso su plan perfecto no era otro más que iniciar su presentación volando por todo lo alto del NRG Stadium de Houston.

Ayer finalmente llegó el esperado día, y cuando inició el show, vimos a la ganadora del Grammy posada en lo más alto del recinto, donde cantó Gob Bless America y luego This Land Is Your Land, justo antes de saltar al vacío y aterrizar en medio de la tarima dispuesta en pleno campo de juego.

Por supuesto, esa hazaña fue aplaudida por todos. Sin embargo, lo que no muchos saben es que el gran salto de Gaga no fue 100% real.

Aunque nos cueste admitirlo, lo cierto es que la primera parte del show de la intérprete de Perfect Illusion no se realizó en vivo y directo, sino fue más bien pre-grabada, y mientras esta era transmitida en el estadio y en la TV, Gaga era bajada cuidadosamente al centro de estadio con cables de suspensión.

Por supuesto, todo esto fue debido a las estrictas medidas de seguridad que tomó la producción del show para salvaguardar la vida de la estrella de American Horror Story.

Y sí, puede que Gaga no haya hecho en realidad aquel osado saldo que nos prometieron, sin embargo, sí se balanceó unos cuanto metros sobre el suelo hasta que aterrizó en la tarima para comenzar a interpretar Poker Face. Es decir, aun merece el crédito que recibió, ya que no todos se atrevería a balancearse de esta forma delante de miles de personas, sobre todo si consideramos que cualquier cosa podría salir mal.

Por suerte el show de Gaga quedó impecable, y quien quiera que sean su sucesor en la larga lista de estrellas que han tomado el Super Bowl, sin duda deberá hacer un arduo trabajo.

