La Tota Santillán otra vez soltero: se separó de Estrella

En febrero de este año, la Tota Santillán se divorció de María Sol luego de tres años de matrimonio y dos hijas en común.





En aquel momento, Santillán dijo estar "destruido" por la prohibición de acercamiento a su ex mujer y sus hijas.





La Tota hace dos meses inició una relación sentimental con Estrella Segovi. La mujer tiene 28 años, nacida en Monte Grande y es cantante.





Lo cierto es que ese romance apenas duró dos meses y hoy ambos están separados.





"Confirmo la separación con La Tota Santillán. Ya no quiero que hablen mal de mí persona cuando ya no tengo ningún vínculo porque tengo mi carrera musical y no quiero ser mal vista", le expresó Estrella a este medio, confirmando el final.