La Tota Santillán asegura que su mujer lo abandonó por la mucama

La Tota Santillán se encuentra viviendo un verdadero calvario en lo personal. Denunciado por "amenazas coercitivas" por su ex esposa, Sol, el hombre no puede ver a sus dos hijas debido a la restricción impuesta por la Justicia.

"El año pasado Sol se divorció por whatsapp. Estábamos con problemas pero íbamos y veníamos. Y, de repente, empezó a tener cambios drásticos", reveló a la revista Pronto.

Y agregó que su ex se encuentra manteniendo una relación homosexual con la empleada doméstica: "Nos separamos cuando descubrí que mi mujer tenía una relación con ella. Le conté mis sospechas a mi suegro. Se río sarcásticamente y me dijo que no me preocupara, que yo iba a encontrar a otra mujer. Para él puede ser que todo pase, pero para mí es amor puro", reveló.

"Al menos la Justicia aceptó que le hicieran pericias psicológicas a sol. El año pasado me tuve que ir de mi casa y me dieron un monoambiente de un amigo, y ahora tengo que dejarlo. Hay mucha maldad, aunque Sol no es así ni nunca lo fue", concluyó el conductor bailantero.