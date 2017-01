La terminante decisión de la banda "Kiss"

Kiss anunció que no sacará más discos de estudio con material inédito "a menos que exista un modelo financiero que funcione".





Así lo afirmó el legendario bajista Gene Simmons, en diálogo con el programa radial estadounidense "The SDR Show", conducido por el locutor Ralph Sutton y el comediante Big Jay Oakerson, quien lamentó que tras años de descargas ilegales y compartir archivos "la gente se ha convencido a sí misma de que no quiere pagar por el material. Y la última vez que lo revisé, Kiss no era una (cuestión de) caridad", agregó el integrante del grupo de hard rock estadounidense, en relación a que la modalidad de descargar música gratuita no permite a los artistas percibir el dinero correspondiente por su obra.





En este sentido, Simmons aclaró que será el único que decida "cuánto dar y dónde" porque no quiere que alguien considere que tienen demasiado dinero como para que no paguen por sus álbumes.





"Somos, pero seré yo el que decida cuánto doy y dónde, y no un niño universitario: 'tienes suficiente dinero, no quiero pagar por tu disco'. Debemos hacer una distinción entre comercio y filantropía. Así que, la idea de hacer otro disco de Kiss, a menos que haya un modelo financiero que funcione, personalmente no me interesa", detalló, además de afirmar que la mayoría de las estrellas de rock de hoy en día no son para nada brillantes.





El año pasado, el otro líder de Kiss, el guitarrista y cantante Paul Stanley había deslizado conceptos similares cuando expresó que no veía razones sensatas para lanzar materiales por culpa de las descargas gratuitas.





Los últimos trabajos de Kiss fueron Sonic Boom, de 2009 y Monster, de 2012, con ventas que alcanzaron las 56.000 y las 108.000 copias, respectivamente. La última cifra sirvió para que Kiss se posicione en el tercer lugar de la lista Billboard.





CLARÍN