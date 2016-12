La sugestiva frase del Polaco sobre su "amistad" con Gianinna Maradona

Valeria Aquino , la ex del Polaco, fue quien lanzó la piedra que desató el escándalo al revelar que sentía "cansada y dolida por sus romances". Y en ese sentido, apuntó nada menos que contra Gianinna Maradona como una de las que supo conquistar el corazón de su ex pese a tantas desmentidas. En medio de estas declaraciones cruzadas, el propio cantante no eludió hablar sobre el tema y dejó una frase sugestiva sobre esa relación.





"Somos amigos, no sé... Ponele el título que quieras. Hoy somos amigos y la quiero un montón", reveló el Polaco en una entrevista con Desayuno Americano antes de brindar un show. Inclusive, como para agregar más sospechas al asunto, recordó aquella canción que le dedicó. "Hoy se la voy a cantar. Se la vamos a cantar en vivo", enfatizó.





"Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Hoy en día somos amigos y estamos ahí: somos amigos. ¿Si alguien le puso un stop? No, nadie", aseguró el cantante, quien buscando despistar expresó que en este momento no quiere estar "con nadie" y que se encuentra "bien" solo.





Quien sí tomó la posta sobre el tema fue Dalma Maradona, que trató de bajarle el perfil al tema y se refirió a los dichos de la ex del Polaco sobre su hermana.





"No sé por qué esta chica decide agarrársela con Gianinna. Ella tiene una hija con él, entonces trato de no meterme ahí. Tuvo un comentario bastante triste de una mujer hacia otra. Creo que dijo que era como una 'regalada', que no pide el número de nada. Yo no voy a decir quién pidió el número, quién no lo pidió, pero me parece que hay que informarse más", disparó.