La sorpresiva respuesta de Cecilia Roth en apoyo al #Tetazo

Un gran revuelo se generó el pasado 28 de enero en Necochea cuando tres mujeres hicieron topless en una playa ubicada a unas 10 cuadras del centro de la ciudad. La policía se acercó hasta el lugar (con un operativo con casi 20 efectivos) y las obligaron a cubrirse.

Ese hecho incentivó a varias mujeres a convocarse a través de las redes sociales para movilizarse esta tarde en el Obelisco, en pleno centro porteño, y realizar un "tetazo", bajo la siguiente consigna: "¡Nuestros senos no deben ser censurados! ¡Igualdad! ¡La única teta que molesta es la que no se puede comprar!".

Distintas famosas se pronunciaron con posturas a favor y en contra sobre la propuesta que impulsaron desde el grupo Agitaciones contra el Acoso Callejero.

Malena Pichot manifestó su apoyo al #tetazo, y dio sus argumentos a favor en Twitter. Además, dio RT a la convocatoria que circuló en las últimas horas en las redes sociales.

Moria Casán también se expresó a favor de la movilización. La capocómica publicó en Instagram una foto suya en topless y escribió: "Adelantándome 2hs al tetazo y 25 años a todo".

Embed Adelantándome 2hs al tetazo y 25 años a todo #Imprescindible pic.twitter.com/ey0jw3nQTJ — Moria Casán (@Moria_Casan) 7 de febrero de 2017





Por su parte, Cecilia Roth, quien también se mostró a favor, dio una particular respuesta al ser consultada sobre el tema: "En la única profesión donde las mujeres cobran más es en el modelaje, cuestión extraña ¿no? Estoy a favor porque se vive en democracia".

Elizabeth "La Negra" Vernaci, en tanto, pronunció – al aire en Radio Pop – su rechazo contra el #tetazo: "No cuenten conmigo. Está buenísimo luchar por los derechos, poder hacer lo que uno quiere, es un derecho de la mujer, pero hay cosas mucho más importantes".

"Armar una movida para estar en tu derecho de estar en tetas, para mí no va. En un país donde no somos tropicales... no es que hay un calorón...", agregó la locutora.