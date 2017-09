La respuesta de Pity a Pablo Salum: "Hago un servicio que no le hace mal a nadie"

Pablo Salum disparó un fuerte mensaje en Twitter contra "Pity" la numeróloga. "La chorra de "Pity" dice que la numerología es una ciencia exacta, pero no pega una. Cuando la meten en cana por estafar a gente vulnerable?", lanzó.

PrimiciasYa.com se contactó con Salum, quien expresó su parecer sobre lo que realiza Pity: "Esta mujer es una chanta serial. Más allá de la estafa económica, lo grave es como se manipula y cómo abusa de gente vulnerable. La coerción psicológica es por ejemplo cuando vos te quedas sin trabajo o estas enfermo y esta gente te dice que mágicamente te dice que a través de esa ciencia exacta, que no lo es, te va a decir qué enfermedades vas a tener o cómo te vas a curar".

"Cuando alguien recurre a esta mujer, como el caso de Nicole (Neumann), por ahí está pasando por una pelea pasajera con su pareja y ella las manipula diciendo que las ve en un futuro con otra persona, más atenta o cariñosa. Es toda una coacción psicológica en la cual va manipulando vidas a través de una tarifa", fundamentó.

Embed La chorra de "Pity" dice que la numerología es una ciencia exacta, pero no pega una.Cuando la meten en cana por estafar a gente vulnerable? — Pablo G. Salum ♠ ♠ (@LEYANTISECTAS) 20 de septiembre de 2017





Pablo, quien a partir de una experiencia personal comenzó a interiorizarse en el tema de las sectas, expresó: "Además del fraude están los daños. Imaginate cuánta gente puede llegar a dejar tratamientos médicos porque esta mujer les dice que no los haga o que no les conviene o que sus problemas de salud vienen por otro lado. Cuánta gente está pasando por una depresión o situación de vulnerabilidad extrema y cae en las manos de esta chanta que le dice que le va a solucionar la vida con fórmulas mágicas. Podemos ver miles de casos que dijo: la selección argentina va a ganar el Mundial, Rial va a tener gemelos con La Niña Loly... Cosas pintorescas que involucran gente, sentimientos. La persona que manipula eso es peligrosa porque le va mostrando el camino que ella quiere".

Este portal también se comunicó con Pity, quien le respondió a Salum: "Yo a él no lo conozco, le deseo lo mejor. Lo único que le puedo mandar es la mejor energía. Yo soy numeróloga y hago un servicio que no le hace mal a nadie. Soy una laburante que tiene a mejor con todo el mundo y siempre doy un mensaje a través de los números. El día que le haga los números a él va a cambiar mucho su parecer. Yo trabajo a través de una lectura. Supongo que si algo le paso lo lamento mucho, pero creo que tiene una confusión. Si a él no le gusta mi trabajo, yo lo respeto. No tengo ningún problema", indicó la numeróloga más famosa del país.