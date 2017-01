La respuesta de Laurita Fernández a la dura crítica de Mimi por su tapa

Debido a la repercusión mediática que ha tenido en el último tiempo, la revista Gente eligió a Laurita Fernández para ser la tapa de su primer número del año. "Estoy sola... ¡Y me encanta!", señala el título de la nota, en donde se la puede ver a la joven rubia muy sexy, en la piscina.

Pero a alguien no le gustó para nada que Laurita sea tapa de revista. Se trata de Mimi, la novia de El Tirri. Primero disparó a través de Twitter: "¡Cualquier gusanito reventado es tapa!". Luego, habló en el ciclo radial Por si las moscas y pegó duro: "A lo mejor todo cambió mucho aquí, pero cuando llegué a Argentina las tapas eran para personas que lo merecían. Si alguien va a ser tapa, por lo menos que sea por una noticia, no por nada".

Y continuó: "Yo no siento que (Laurita Fernández) sea para tapa. Si ella hubiera blanqueado lo que todo el mundo quiere escuchar, que ya casi creo que lo van a escuchar, y hubiera dicho 'Sí, me he comido a Fede Bal y estamos juntos', eso sí sería una tapa genial. No una tapa que diga 'Estoy sola, qué sé yo".

"¿Quién es? No es Moria Casán ni Mirtha Legrand. La tapa era con ellos blanqueando. En esta tapa hay mucho acomodo, no sé de parte de quién, pero es una locura que la pongan en una tapa. Una tapa no es para todos, así que es raro", finalizó.

PrimiciasYa.com se contactó con Laurita, quien, sin querer entrar en polémica, señaló: "Elijo no ponerle atención a esas cosas. En todo caso ella estaría criticando a la revista si decidió poner la foto en la tapa. Prefiero poner el foco en cosas que para mí son más importantes, por cosas que me hagan crecer o sean constructivas. Cada uno puede opinar o decir lo que quiera pero si no son cosas con buena onda prefiero no darle importancia en mi vida. Siempre me manejé así. Amo las críticas constructivas porque me hacen crecer, pero a esto no le doy atención o importancia".

