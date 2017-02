La respuesta de Kennys Palacios a Nancy Pazos tras su comentario despectivo

Esta mañana, Charlotte Caniggia estuvo hablando de su relación con Ezequiel Federico Medina, más conocido como Loan, en "Los Ángeles de la Mañana".

Ellos vivieron un intenso romance. Esta relación tuvo varias idas y vueltas, incluso se rumoreó que él la golpeaba. A pesar de que su familia siempre se opuso a este noviazgo, la actriz de la comedia Abracadabra sigue apostando a este amor.

"Loan podría ser el padre de mis hijos", declaró muy enamorada la ex participante del Bailando.

Pero la que salió con los tapones de punta fue Nancy Pazos, quien arrojó un comentario despectivo hacia el peluquero de Charlotte, Kennys Palacios. "Él no puede salir a defenderte porque es peluquero", indicó la periodista.

Molesto, el estilista le escribió un mensaje a la panelista a través de su cuenta de Twitter: "Quiero decirle con respeto @NANCYPAZOS q no soy solo un ' peluquero 'como me llamo cuando hay amistad y como amigo tengo q defenderla".

Quiero decirle con respeto @NANCYPAZOS q no soy solo un ' peluquero 'como me llamo cuando hay amistad y como amigo tengo q defenderla — Kennys Palacios (@KennysPalacios) 14 de febrero de 2017





PrimiciasYa.com se comunicó con Kenny y agregó: "Estaban hablando sobre la violencia de género y Nancy preguntó sobre mí y dijo que yo no podía salir a opinar porque soy peluquero. Charlotte es mi amiga y si yo veo que hay maltrato yo tengo que salir a defenderla".

"Yo estaba viviendo con Charlotte en Carlos Paz pero ahora me vine a Buenos Aires. Y por más que sea peluquero y ella siga con Loan, yo puedo opinar porque soy su amigo. Loan se enojó conmigo porque creé que yo entregué los audios de ellos que salieron hace unos días y nada que ver. Me culpó a mi pero no tuve nada que ver", indicó.