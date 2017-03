Â¡La relaciÃ³n entre Selena Gomez y The Weeknd se tambalea por esta foto!

En expectativa se encuentra todo mundo ante la reacción que pudiera tener Selena Gomez con una imagen que publicó The Weeknd en la promoción de su nueva producción.

Y es que en la promoción de 'I Feel it Comming', que realizó en colaboración musical con Daft Punk, la imagen recuerda a una película de ficción. Se ve en un primer plano a Abel Tesfaye y detrás de él un rostro algo sospechoso, que parece ser el de su ex novia Bella Hadid.

Todavía no se sabe la reacción que haya tenido Selena sobre esto, pero seguramente no le cayó nada bien, y fuentes cercanas aseguran que esto podría desencadenar hasta el rompimiento total entre ella y The Weeknd, quienes habían demostrado su amor en las últimas semanas.

Embed Tomorrow Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 9 de Mar de 2017 a la(s) 4:04 PST