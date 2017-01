La reconciliaciÃ³n de Marian Farjat y Rosita de "PasiÃ³n"

En la noche del jueves de la semana pasada se dio un verdadero escándalo en plena vía pública entre dos elencos. Por un lado, se encontraba Rosita de "Pasión" ( Gabriel González ), integrante del elenco de "Divas Nac & Pop" junto a Silvia Süller. Por el otro Marian Farjat cabeza de "Había una vez...".









Primiciasya.com se comunicó con Rosita quien explicó cómo fue el incidente en plena calle: "Estaba Marian Farjat haciendo una nota a tres metros de la puerta del teatro donde estoy yo. Marian tiene el teatro en la calle Corrientes y entonces fui a meterme porque me pareció desubicado que venga a hacer promoción a la peatonal Rivadavia. Fui y dije que haga promoción en la puerta de su teatro, no en el mío".





"Después los pibes de ella empezaron a decirme cosas y por atrás me pegaban cortitos en la espalda. En un momento ya dejó de ser gracioso y me corrí de la nota. Cuando me corro, alguien me metió la traba y me pequé un porrazo bárbaro. La misma gente me ayudó a levantarme. Como les está yendo como el cu... vienen a la peatonal Rivadavia a buscar la gente para arrastrarlas hasta el teatro y regalar entradas pero ni así la gente va", agregó Rosita.





En tanto, Marian también charló con este portal y dio su versión. "Estaba en el teatro de mis productores, en el teatro Victoria, porque ellos me pidieron que salga a hacer un poco de quilombo así compraban la entrada en la boletería de ahí, no en el teatro Corrientes, yo estoy ahí, a la vuelta. Pero como en la peatonal pasa más gente, mis productores me dijeron que vaya al Victoria, que es de ellos".





"Me hacen una nota para Intrusos que ya estaba pactada y se mete Rosita de Pasión, me empuja, me pareció muy ordinario de su parte. Es verdad que le saqué la peluca porque me pareció muy ordinario lo que hizo". Y agregó:





Consultada por lo declarado por Rosita sobre supuestos golpes, enfatizó: "Es mentira, está inventando. Las cosas como son, está todo grabado, es mentira".





Lo cierto es que el fin de semana Rosita se acercó a la función de Marian y charlaron en el camarín de la ex "Gran Hermano". Se fundieron en un abrazo, beso, y se dio por terminada la disputa.





