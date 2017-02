La reacción de Pepito Cibrián ante las acusaciones de Moria Casán

La guerra entre Moria Casán y Georgina Barbarossa sumó un nuevo protagonista: Pepito Cibrián, compañero de la actriz en Lord, el musical (Teatro Astral).

Enojado por unos dichos de la diva ortomolecular contra su amiga, el actor publicó una extensa carta en Facebook, donde la trató de "mediática e inhumana".

Primero, Pepito destacó que Casán llenó salas "durante años con sus maravillosas revistas" y que fue "la última gran vedette" de la Argentina; Pero después fue contundente: "Lo mediático pasará y durará un rato breve. Moria no pasará a la historia. Lo siento si es su deseo. Tal vez no. Sí creo que lo hará Drácula y mi discurso en el Senado (a favor de la ley de matrimonio igualitario, en 2010). Porque ambas cosas modificaron nuestra cultura e historia del teatro", aseguró.

Para Cibrián, lo único que le importa a Moria es el rating, y por eso disparó sin filtro. "Es una mujer mayor como yo, y me pregunto: '¿Qué necesidad de dedicar su vida, en esta última parte luego de todo lo anterior, a escribir tweets en lugar de disfrutar de su hija, nieta y nieto?".

Embed QUIEN SOS? Martin FIERRO? y vos no dediques perdiendo tu tiempo un posteo en Face a mi persona. Como te gustó la cámara papi!!! — Moria Casán (@Moria_Casan) 5 de febrero de 2017





Tras leer las palabras de Cibrián, Casán volvió a utilizar Twitter para seguir alimentando la polémica. "Vos hiciste un plagio y yo hice el mayor éxito del teatro argentino, 'Brujas'", arrancó. Y agregó: "¡Copiaste mucho! Eso se llama plagio. Hay que ser más personal en la vida, ¡lo único bueno que hiciste es recomendar el exámen de prostata!".

Hubo más. "Loro no voy a pasar a la historia porque ya soy historia, un mito viviente. Estoy en el museo de arte estando viva. No leo lo tuyo, porque me torra. Sos aburrido y pontificador. ¿Qué te importan mis tweets y qué sabés de mi vida y de mis nietos y eso de visitar cárceles?", arremetió Casán. Y cerró: "¿Quién sos? ¿Martín Fierro? Y vos no dediques perdiendo tu tiempo a un posteo en Face hacia mi persona. ¡¡¡Cómo te gustó la cámara, papi!!!".

PrimiciasYa.com se comunicó con Pepito, quien no quiso seguir hablando sobre el tema: "Es un tema del cual no quiero hablar más. Estoy feliz con mi salud y el teatro. Ya está bien, no voy hablar más y que escriba lo que quiera", señaló.