La primera imagen del marido de Marcela Kloosterboer tras la internación

El esposo de Marcela Kloosterboer ,Fernado Sieling, reapareció en público en un casamiento luego de haber sufrido un problema de salud por lo que estuvo internado en el Hospital Italiano hace unas semanas.





De acuerdo con lo que trascendió, Sieling habría sufrido un bote psicótico. Marcela y la familia del ex rugbier aseguraron que sólo se trató de un pico de estrés pero el hecho de que haya estado internado en el área de salud mental del Hospital lo desmentiría.





"Mi esposo está bien se dijeron muchas cosas que no son ciertas y que no fue lo que tenía realmente. Él tuvo un pico de stress y nada más", señaló la actriz en diálogo con Desayuno Americano





Respecto a los rumores que hablaban de violencia contra ella y su bebé, aclaró: "Si hay alguien que no es violento es Fernando". Y agregó: "No prendí la tele para no enterarme de las cosas que dicen y no son. Cuando no hay información agrandan todo más de la cuenta, pero conozco las reglas del juego".