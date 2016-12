La palabra de Pampita tras la fuerte pelea con Nicole Neumann en el "Bailando"

Luego de la feroz pelea que tuvieron Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain, el viernes por la noche en " Bailando por un sueño" (El Trece), la novia de Pico Mónaco habló de lo sucedido.





A diferencia de sus contrincantes, Pampita no se mostró afligida ni, mucho menos, enojada: "Ya estamos en los últimos ritmos y están todos muy susceptibles. Yo a Chipi la respeto, es una de mis coach favoritas... Tampoco tengo nada contra Nicole, le puse '10' un montón de veces y la salve en el duelo", dijo en una nota con Los Angeles de la Mañana.





Con respecto a lo ocurrido en la pista, Pampita declaró: "Fue raro, me sorprendió; no tengo algo personal con ella", cuando le señalaron que una de las quejas de Nicole era que el Aquadance le había implicado demasiado esfuerzo que no había sido valorado, la jurado dijo: "Yo también vine acá a las 07:00, todos estamos cansados, tenemos ocupaciones, estamos en las últimas instancias y esta todo más tenso".