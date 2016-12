La palabra de Lizy Tagliani después del escándalo al aire con Pampita

Pampita vivió otra noche muy tensa en "ShowMatch" y esta vez explotó al aire.

Después de un cruce que protagonizó con Lizy Tagliani , molesta con la producción del programa, la jurado y modelo estalló contra Marcelo Tinelli

Lizy había disparado sobre algunas gesticulaciones de Ardohain: "Ese gestito lo hacía yo en quinto grado cuando la maestra me mandaba en penitencia, ¿entendés?".

pampita.jpg



Lo cierto es que Pampita no se bancó más los comentarios y le apuntó a Tinelli para que ponga orden: "Vos sos hombre y tenés que defender a una mujer a la que atacan todo el tiempo", lanzó.





Primiciasya.com se comunicó esta mañana con Lizy quien prefirió bajarle en tono a la polémica y no agregar más leña al fuego.





"No lo tomes a mal pero no quiero hablar de eso. Me puso muy mal esa situación y no quiero hablar del tema por respeto a Pampita", le comentó la humorista gentilmente a este medio.