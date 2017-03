La novia de Facundo Moyano sobre la separación: "No sé de dónde sacan las cosas, quiero que..."

Durante el fin de semana, se dijo que el Diputado Nacional por el Frente Renovador, Facundo Moyano, rompió con su novia, Eva Bargiela. La noticia la dio a conocer Ángel de Brito por medio de su cuenta de Twitter.

El periodista publicó una foto de ambos en el mar y el siguiente epígrafe: "Separados". Según trascendió, la buena relación de Facundo con la diva Susana Giménez sembró un malestar en la pareja.

Separados pic.twitter.com/wn8G06F3EU — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 18 de marzo de 2017





El pasado 17 de marzo, el político y la diva de Telefe compartieron una cena íntima en el hotel Four Seasons.

Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con Eva, quien habló tras los rumores de crisis: "No me interesa hablar del tema, no sé de dónde sacan las cosas. Dicen lo que quieren, siempre encuentran algo para decir", manifestó.

"Quiero que se termine el tema y si hablo es seguir alimentando. Es nuestra intimidad y por eso no queremos hablar. Si respondo es por educación", indicó Bargiela, quien da a entender que el noviazgo con Moyano continúa.