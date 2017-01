La Mole Moli, sobre Anita Martínez: "No le deseo la muerte ni el mal y que labure tranquila"

En medio del debate que aún se mantiene entre los defensores de las carreras de galgos y aquellos que se oponen a esta actividad, Fabio "La Mole" Moli protagonizó un verdadero exabrupto este martes, cuando admitió que no se "solidariza" con la actriz y comediante Anita Martínez, férrea opositora de los galgueros y quien inclusive fue amenazada por expresar su postura al respecto.

Desde Villa Carlos Paz, en una entrevista en vivo con Infama, el ex boxeador abrió el juego al afirmar que no cree tener ninguna responsabilidad por la situación que le toca padecer a Anita.

"No me siento responsable de nada. No tengo nada en contra de Anita. Nunca estuve de acuerdo con lo que dijo ella, ustedes, y la prensa sobre los galgueros y sobre mí. Dormí siempre bien tranquilo. Jamás le pegué ni maltraté a un animal", señaló inicialmente Moli.

Pero cuando le mencionaron las amenazas que la actriz sufrió, que hace que deba moverse con custodia por Carlos Paz, Moli fue contundente. "No me solidarizo con Anita. No le deseo la muerte ni el mal y que labure tranquila. Pero lo que dijo sobre los galgueros, a mí me molestó muchísimo. Así que no me solidarizo con ella para nada. Pero no tengo nada en contra de ella".

"Ustedes se fijan en Anita Martínez, nomás. ¿Sabés la gente que se quedó sin laburo? Ustedes, eso no lo saben", agregó.