La Justicia rechazó la cautelar pedida por Valeria Aquino, la ex del Polaco

Hace unos días, se conoció el contenido de la denuncia penal por violencia de género que realizó Valeria Aquino a su ex pareja, El Polaco.

En el ciclo Infama (América) se mostraron los documentos y su conductora, Denise Dumas, leyó al aire lo que quien es la madre de una de las hijas del cantante tropical y fue su pareja durante 4 años aseveró en la Fiscalía N° 13 de La Plata.

"Ya desde los inicios de la relación, el vínculo con El Polaco era conflictivo por su modo de vida, sus adicciones y fundamentalmente su personalidad: invasiva y agresiva. Nuestra relación se fue deteriorando, generándome, a su vez, una enfermiza dependencia personal de la que me resultaba imposible despegarme por el temor que me causaban las potenciales represalias. Fui víctima de distintos tipos de modalidades de violencia de género, tales como física, psicológica, económica y patrimonial; doméstica y mediática", dice en uno de los fragmentos de las ocho páginas del documento.

"La primera vez que experimenté una situación de violencia física fue la mañana del domingo 5 de octubre de 2014, en la casa que compramos en un country, en la ciudad de La Plata. Él regresaba de un show, noté que estaba con un fuerte aliento etílico y se conducía muy erráticamente", continúa el escrito. Y agrega: "Me entregó la ropa que llevaba puesta para ser lavada y cuando vacié sus bolsillos, encontré dos bolsas con una sustancia blanca desconocida. Luego de un intercambio de palabras, cansada de muchas situaciones repetidas, le dije que me iba a ir de nuestra casa. El denunciado reaccionó de forma violenta y descontrolada, dirigiéndose hacia donde me encontraba parada. Tras insultarme y gritarme, me empujó a pesar de estar con mi hija de 1 año en brazos y no pudiendo utilizar mis manos para frenar el impacto de la caída".

Aquino sostiene que producto de aquel violento episodio se golpeó su "cabeza contra la puerta de la heladera". También dice que para escaparse de esa situación corrió "hacia la habitación". "Apenas dejé a la pequeña Alma (la hija de 3 años que tienen en común), él me tomó de los pelos y me arrastró, golpeándome contra el mobiliario, dejándome llena de moretones por todo el cuerpo. Desde ese momento hasta la actualidad, no ha cesado en proferir cataratas de amenazas, insultos y destratos, generándome el aislamiento de mis amigos, la familia e intimándome de múltiples maneras... ya sea por sí o terceros allegados a él", cierra.

Este jueves, PrimiciasYa.com se comunicó con Fernando Burlando, abogado del cantante, quien informó que la Justicia rechazó la medida cautelar pedida por Aquino. "La ex esposa del cantante pidió una medida cautelar sobre él y no le hicieron lugar. Evidentemente lo que presentó no le alcanzó", señaló.