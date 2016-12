La insólita anécdota que David Kavlin contó sobre Verónica Vieyra y Silvestre

Silvestre. En "Infama", David Kavlin contó una anécdota que puede pintar el momento como pareja que pasaban por aquel entonces Verónica Vieyra





"Final de un programa de Canal Trece, estábamos compitiendo por un auto. Era ella contra mí", recordó el panelista.





"Me toca la noche anterior la puerta y me dice: David, yo no puedo ganar el auto, tengo que perder, necesito que ganes vos", le dijo Vieyra a Kavlin.







Y le contó por qué: "Si yo gano el auto tengo todos los ojos de todas las mujeres anteriores de Silvestre por los bienes gananciales. Tengo que perder".





"Ya pasaron muchos años por eso lo cuento", cerró David.





El video.