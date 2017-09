La "increíble" confesión de El Dipy: "Mi vida es una mentira"

El Dipy estuvo como invitado en el programa Vino para vos que se emite por KZO bajo la conducción de Nicolás Magaldi y en durante el segmento "Mea Culpa", el cantante de cumbia confesó que padeció un terrible trastorno.

"En un momento de mi vida tuve una enfermedad que era mentir mucho. Es difícil decir esto en televisión. A veces le mentís a gente que ni siquiera sabés por qué le estás mintiendo", arrancó a contar.

Luego, confesó que el problema le trajo inconvenientes con su mujer, Mariana Diarco: "Nosotros hace seis años que estamos juntos y hace dos años que estamos bien... En los dos primeros años, en vez de hacer las cosas bien, arranque mintiendo. No de estar con otra persona, ni tener una doble vida. Y cuando realmente me quise poner las pilas, no me creía nada, nada".

"Terminamos muchas veces la relación, tres o cuatro veces", acotó ella. Y él reconoció: "Me di cuenta que era una enfermedad cuando la vi llorar más de la cuenta". Y luego agregó: "Me llegaba a creer las mentiras que estaba diciendo". "Terminamos muchas veces la relación, tres o cuatro veces", acotó ella. Y él reconoció: "Me di cuenta que era una enfermedad cuando la vi llorar más de la cuenta". Y luego agregó: "Me llegaba a creer las mentiras que estaba diciendo".

"Mi vida es una mentira. Soy un pibe que todo lo que me propongo lo tengo. Todo lo que te puedas imaginar. De la nada, me senté frente a mi celular y en un año entré a ShowMatch. A ese nivel... Yo no tenía un peso partido al medio y quería correr en un auto de carrera, al mes conseguí la plata y empecé a hacerlo. Como era todo tan fácil, daba lo mismo mentirle a alguien, me chupaba un huevo", afirmó más tarde.

"Le hice mal anímicamente a muchas personas. A ella le hice muy mal, aunque hoy estamos súper bien, pero uno tiene sus secuelas. Otro fue mi amigo Sebastián, le mentí mucho y ya no está. Lo hice sentir mal y lo traté mal. Fue mi mejor amigo y nunca más voy a conseguir un amigo igual", dijo, lagrimeando.

"Yo digo que me curé, pero no me creen... Es horrible ser mentiroso. Soy un mentiroso le está enseñando a mi hijo que no tiene que hacerlo y es súper difícil", concluyó. ¡Terrible!

