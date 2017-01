Primiciasya.com pudo dialogar con la hija de Nazarena, quien tuvo un efímero romance con el deportista unos años atrás.





"En este momento, no importa si tuve o no una relación pasada con él. Pero no estuve en Pinamar, este año ni pisé la costa argentina", manifestó la actriz en diálogo con este medio.





En otro orden de cosas, Barbie comentó cómo arranco un 2017 mucho más tranquilo que el año pasado: "Estoy muy bien, trabajando. Todos los escándalos que tuve son parte del pasado".





¿Qué hará de su vida artística este año? "Hay una oferta importante para hacer televisión pero no quiero contar el canal para no quemarlo, me da miedo mufarlo, jaja", completó.