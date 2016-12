La gélida respuesta de Isabel Macedo al responder por qué su hermana no fue invitada a su boda

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se casaron el 24 de septiembre pero Alejandra, la hermana de la morocha no fue invitada a la boda.

"Somos medio hermanos con Isabel pero siempre nos tratamos como hermanos. Nos criamos todos juntos. Está todo bien, con Isabel tenemos diez años de diferencia", contó Alejandra en su momento.

"Me alegro por ella que encontró al hombre de su vida. En este momento espero que lo disfrute y pueda cumplir con los mandatos de primera dama de Salta", agregaba en una entrevista quebrada, por el dolor de no ser tenida en cuenta por Isabel.

Pero este martes, a dos meses y días del casamiento entre Macedo y Urtubey, la actriz que asistió a una celebración de revista Caras contestó sobre ese tema por primera vez.

"No tengo relación", arrancó a decir. Luego, ante la insistencia de la periodista, amplió: "Es que no se nada, es como si me preguntaras de alguien que pasar por... No, no sé. No sé nada de la vida".

"Pienso que cada uno resuelve lo que quiere hacer y cómo se quiere manejar en la vida como mejor le sale. Si a ella le pareció esa la manera correcta, yo no sería quien para decirle que no lo haga de ese modo. Yo también me manejo como a mí me parece y no me parece justo ser juzgado por eso", sentenció la actriz.

