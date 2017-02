La furia y el insulto de Santiago Bal contra una cronista de "Desayuno Americano"

El objetivo era mostrar que el tiempo había cicatrizado las heridas de la familia Bal. Pero Santiago rompió con el buen clima y se retiró de la nota intempestivamente, propinando insultos hacia los periodistas.

"Si veníamos bien. Otra vez, ahí está la pelot...", fue el improperio de Santiago hacia Mariela López Brown, cronista de Desayuno Americano.

El comediante increpó a los periodistas en medio de una nota que compartía junto a su hijo Federico y su exesposa Carmen Barbieri. La pregunta que provocó su furia fue el supuesto romance con la vedette Alicia Barbasola.

Fede intentó suavizar la tensión con simpatía. Y entre risas, lanzó: "¿No es hermoso el viejo? Esto es la vida", manifestó el actor, mientras observaba como su padre se retiraba refunfuñando y vestido con una bata a rayas.

Pese a la justificación de Federico, sobre el supuesto pase de comedia de Santiago, lo cierto es que la periodista aseguró que "la verdad me sentí mal". Y agregó: "No es la primera vez que me trata así, pero ha sido en toda la temporada".

AméricaTV